Microsoft расширяет возможности перевода в Edge Canary для Android
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:25
- Просмотров: 139
Компания Microsoft продолжает работу по унификации кодовой базы Microsoft Edge на различных платформах.
Сейчас Edge Canary для Android получил улучшенную поддержку и больше возможностей для перевода веб-страниц.
Теперь настройки отражают настройки настольного приложения, в том числе позволяют указать, какие языки вы хотите перевести, и позволяют добавлять языки в список. Ранее у этой функции был только переключатель, который включал и выключал перевод.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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