Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft расширяет возможности перевода в Edge Canary для Android

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 19:25
  • Просмотров: 139
Microsoft расширяет возможности перевода в Edge Canary для Android

Компания Microsoft продолжает работу по унификации кодовой базы Microsoft Edge на различных платформах.

Сейчас Edge Canary для Android получил улучшенную поддержку и больше возможностей для перевода веб-страниц.







Теперь настройки отражают настройки настольного приложения, в том числе позволяют указать, какие языки вы хотите перевести, и позволяют добавлять языки в список. Ранее у этой функции был только переключатель, который включал и выключал перевод.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft Edge Dev теперь доступен для пользователей Android

Microsoft Edge Dev теперь доступен для пользователей Android

Microsoft обновила Microsoft Edge Canary для Android до версии 91.0.862.0

Microsoft обновила Microsoft Edge Canary для Android до версии 91.0.862.0

Microsoft Edge Canary позволяет переводить выделенные части текста на веб-странице

Microsoft Edge Canary позволяет переводить выделенные части текста на веб-странице

Microsoft Edge получил поддержку перевода страниц в Immersive Reader

Microsoft Edge получил поддержку перевода страниц в Immersive Reader

Microsoft Edge Canary получил раздел «Семейная безопасность»

Microsoft Edge Canary получил раздел «Семейная безопасность»




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 29
Пользователей: 0
Гостей: 29
Роботы: Yandex Google
+2  
Новостей: 13324
+0  
Комментариев: 39449
+0  
Пользователей: 10062