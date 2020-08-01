Публичная предварительная версия Microsoft Teams теперь может выделять до 7 участников во время собраний
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 22:07
- Просмотров: 79
В сентябре Microsoft Teams получил функцию Spotlight, которая позволяет докладчикам закреплять видеопоток определенного участника собрания. Теперь компания планирует расширить опыт Spotlighting в Teams, добавив возможность одновременного выделения нескольких участников.
Как отметил Microsoft MVP Веса Нопанен, публичная предварительная версия Microsoft Teams недавно получила новое обновление, которое позволяет докладчикам и организаторам выделять до 7 участников одновременно, чтобы все могли видеть их во время собраний. Эта возможность доступна на всех основных платформах, включая Windows, Mac, iOS, Android и Интернет.
Чтобы выделить видео в Teams на рабочем столе, докладчикам нужно будет щелкнуть правой кнопкой мыши видеопоток человека и выбрать «Spotlight» в контекстном меню. Кроме того, они также могут перейти к списку участников, найти участника, которого они хотят выделить, и затем щелкнуть опцию «Spotlight», доступную в меню с многоточием (…). Тот же процесс следует повторить для всех (до 7) участников.
Докладчики смогут отключить отдельные выделения или сразу все выделения из списка. Эта функция также доступна на мобильных устройствах (как показано ниже).
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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