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Microsoft Teams на мобильных устройствах скоро получит представление «Большая галерея»

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:51
  • Просмотров: 134

Microsoft Teams на мобильных устройствах скоро получит представление «Большая галерея» - то, что присутствует в аналоге для настольных компьютеров. Ожидается, что представление будет адаптировано для маленьких экранов мобильных устройств, что упростит переход между видеопотоками. В прошлом году компания представила представление на 49 человек на рабочем столе.

Эта функция указана в дорожной карте Microsoft 365 как находящаяся в разработке. Описание предполагает, что эта функция позволит пользователям просматривать ленты участников на собрании, что имеет смысл, учитывая, что отображение большого мозаичного представления всех участников на мобильном устройстве может быть невозможно. В настоящее время эта функция должна быть выпущена в июне для пользователей iOS и Android.



Добавление этой функции также может быть полезно для тех, кто предпочитает использовать Teams для личного использования, в дополнение к бизнес-клиентам Microsoft 365.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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