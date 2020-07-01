Дисплеи Microsoft Teams скоро будут поддерживать собрания Zoom и Webex

Прямое гостевое присоединение (также известное как присоединение к стороннему собранию) — это возможность присоединиться к собраниям других поставщиков собраний из Microsoft Teams. Сторонние собрания появятся в календаре Teams, и пользователи смогут присоединиться к ним так же, как они присоединяются к любому другому собранию Teams. Эта функция будет ограничена сертифицированными устройствами Teams Android с поддержкой видео и будет поддерживать только собрания Zoom и Webex.

Microsoft скоро разрешит устройствам Teams Android присоединяться к собраниям из Zoom и Webex. Устройства Teams Android включают настольные телефоны и дисплеи Teams, которые популярны среди бизнес-пользователей и корпоративных пользователей, хотя только устройства Teams с поддержкой видео получат новую функциональность. Возможность работы с собраниями Zoom и Webex должна значительно расширить возможности выделенного оборудования Teams.В прошлом году появилась возможность подключения устройств Teams Rooms и Zoom Room, поэтому расширение до устройств Teams Android является естественным развитием.Описание функции появилось в дорожной карте Microsoft 365 Согласно дорожной карте, эта функция может быть развернута уже в сентябре 2021 года, но даты могут быть изменены.Узнать другие подробности можно здесь