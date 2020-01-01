Компания Microsoft обновила приложение Microsoft To Do для Android
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:13
- Просмотров: 159
Microsoft обновила приложение Microsoft To Do для Android до версии 2.44.192.
Вот список новых функций:
• В этом релизе Microsoft улучшила напоминания о ежедневном планировании;
• Для бесперебойной работы с приложением Microsoft исправила сбой приложения, ошибки двусторонней связи и UX;
• Microsoft также ввела действенные UX-сообщения, которые помогут вам решить некоторые проблемы с синхронизацией и входом в систему;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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