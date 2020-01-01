Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Компания Microsoft обновила приложение Microsoft To Do для Android

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 17:13
  • Просмотров: 159

Microsoft обновила приложение Microsoft To Do для Android до версии 2.44.192.

Вот список новых функций:

• В этом релизе Microsoft улучшила напоминания о ежедневном планировании;
• Для бесперебойной работы с приложением Microsoft исправила сбой приложения, ошибки двусторонней связи и UX;
• Microsoft также ввела действенные UX-сообщения, которые помогут вам решить некоторые проблемы с синхронизацией и входом в систему;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microft обновила приложение Outlook для Android

Microft обновила приложение Outlook для Android

Приложение Microsoft To Do получает обновление на Android

Приложение Microsoft To Do получает обновление на Android

Компания Microsoft обновила приложение Microsoft To Do на Android

Компания Microsoft обновила приложение Microsoft To Do на Android

Microsoft обновила приложение Outlook на Android

Microsoft обновила приложение Outlook на Android

Microsoft обновила Microsoft To-Do для Android

Microsoft обновила Microsoft To-Do для Android




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 49
Пользователей: 0
Гостей: 49
Роботы: Yandex Google
+5  
Новостей: 13343
+0  
Комментариев: 39449
+0  
Пользователей: 10062