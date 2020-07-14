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Скоро вы сможете видеть закрепленные электронные письма в Outlook для мобильных устройств

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:44
  • Просмотров: 94

Если вы используете Outlook в Интернете, вы, возможно, знакомы с возможностью закрепления электронных писем в верхней части папки «Входящие», что является полезным инструментом, например, если у вас есть склонность забывать важные электронные письма. Теперь, согласно дорожной карте Microsoft 365, закрепленные электронные письма скоро будут поддерживаться в Outlook для Android и iOS.

Однако закрепленные электронные письма на мобильных устройствах работают иначе. Закрепленные электронные письма не прикрепляются к верхней части почтового ящика, а просто помечаются, и вы можете легче находить их, используя новый фильтр для закрепленных электронных писем. Если вы закрепите электронное письмо на мобильном устройстве, оно будет закреплено в Интернете с обычным поведением, и наоборот.



В дорожной карте указана функция, которая находится в разработке и запланирована на этот месяц, и на самом деле она уже доступна для некоторых пользователей - хотя следует отметить, что основная учетная запись Microsoft зарегистрирована в Office Insider Program. В любом случае, не должно пройти много времени, прежде чем она станет широко доступна.

Еще одной новой возможностью, добавленной в дорожную карту в выходные дни, является поддержка новых языков для предлагаемых ответов в Outlook в Интернете и на мобильных устройствах. К ним относятся чешский, шведский и китайский (традиционный) языки. Это также находится в разработке и запланировано на этот месяц.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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