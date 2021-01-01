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Power BI получает множество новых дополнений и улучшений на Build 2021

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 21:25
  • Просмотров: 97

Сегодня, в первый день Build 2021, Microsoft анонсировала новые функции и возможности для своей службы анализа данных.

Встроенный вариант Power BI теперь может встраивать аналитические отчеты Power BI в Jupyter Notebooks в качестве предварительной версии. Встроенная аналитика позволяет разработчикам приложений напрямую взаимодействовать с данными и создавать отчеты в соответствии с их требованиями.

Power BI Premium также получил новые дополнения и улучшения. Для начала были добавлены API-интерфейсы автоматизации, которые помогают удовлетворить возможности конвейера развертывания, позволяя разработчикам использовать Azure DevOps, Azure Pipeline или аналогичные инструменты, чтобы «автоматизировать развертывание ресурсов Power BI и интегрироваться в существующую структуру развертывания приложений».

Аналогичным образом демонстрируются аналитика в реальном времени и улучшения в области больших данных, с потоковыми потоками данных и автоматическим агрегированием в качестве хедлайнеров. Предварительная версия появится в июне, и эти функции помогут сделать процесс создания и использования отчетов более эффективным. Первая возможность позволит создавать отчеты в более удобной для пользователя форме. Последнее, тем временем, позволит быстрее запоминать часто используемые запросы и отчеты, содержащие большие наборы данных. Общее значение этих представлений было подчеркнуто как «ключ к более эффективному использованию данных для обоснования правильных бизнес-решений».

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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