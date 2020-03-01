Power Fx получил языковую модель GPT-3
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 22:31
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На конференции Ignite в марте Microsoft представила Power Fx, свой первый язык программирования с низким уровнем кода для кастомизации логики в Power Platform. Сегодня, в первый день конференции Build 2021, Microsoft представила методы, с помощью которых Power Fx может позволить пользователям создавать приложения на естественном языке без какого-либо кодирования. Это стало возможным благодаря использованию языковой модели OpenAI GPT-3.
В рамках этого нового опыта рассматриваются три основных сценария:
• Преобразование естественного языка в код Power Fx;
• Преобразование кода Power Fx в естественный язык;
• Программирование на примере - пример шаблона данных используется для обучения модели;
PROgram Synthesis с использованием Examples SDK (PROSE) также был анонсирован Microsoft как способ обучения моделей выполнению конкретных задач после предоставления нескольких примеров. В случае естественного языка, если в приложении требуется поиск и фильтрация продуктов для детей, например, вместо написания сложной и утомительной формулы Filter('BC Order', Left('Product Name', 4)="Kids"), поставщик может вместо этого ввести «Показать заказы с названиями продуктов, которые начинаются с детей», достигнув того же результата, как только GPT-3 создаст список формул Power Fx, которые наиболее релевантны для этого запроса.
Power Fx также расширяется до Model Driven Commanding и Dataverse Calculated Columns. Первое облегчает разработчикам приложений создание команд. Последнее, тем временем, помогает сделать язык с низким уровнем кода единообразным для всей Power Platform, а также предлагает более похожий на Excel опыт в Dataverse и Dataverse для Microsoft Teams.
Используя способность GPT-3 переводить разговорный язык в код, Microsoft надеется, что миссия по «демократизации» разработки программного обеспечения может быть продвинута гораздо быстрее. Новые функции Power Fx, о которых было объявлено на Build 2021, будут доступны в качестве публичной предварительной версии на английском языке в регионе Северной Америки к концу следующего месяца.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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