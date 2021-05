Microsoft анонсирует улучшения PyTorch Enterprise для Azure и Spark для Synapse

На конференции Build 2021 Microsoft планирует сделать несколько ориентированных на разработчиков объявлений для различных платформ, таких как Azure, Power Platform, Teams, Windows и других. Что касается Azure, то компания представила усовершенствования модуля AI, а также Synapse.Azure Bot Service теперь имеет визуальный холст разработки, на котором разработчики могут тестировать и отлаживать без серьезных изменений в коде. Azure Metrics Service Advisor достиг общей доступности. Этот компонент можно использовать для обнаружения аномалий в данных временных рядов, которые он принимает. Тем временем Azure Video Analyzer объединяет Live Video Analytics и Video Indexer под общим зонтиком. Тем не менее, компонент все еще находится в статусе предварительной версии просмотре. Аналогичным образом, Azure Cognitive Search, Azure Form Recognizer и Azure Immersive Reader объединяются в одну категорию под названием Applied AI Services.Когда дело доходит до Azure Cognitive Services, перевод документов обычно доступен. Как следует из названия, эта услуга позволяет переводить сложные документы, сохраняя при этом их структуру. Точно так же текстовая аналитика для здоровья также стала общедоступной. Она позволяет разработчикам извлекать информацию из неструктурированных медицинских данных. Она также имеет возможность Question Answering, с помощью которой пользователи могут получать ответы на свои вопросы из фрагментов текстовых данных.Microsoft также внесла ряд усовершенствований в процесс развертывания модели искусственного интеллекта. С этой целью компания анонсировала PyTorch Enterprise, которая позволяет клиентам в рамках программ Microsoft Premier и Unified Support for Enterprise получать приоритетный доступ к исправлениям и практической поддержке. Более того, управляемые конечные точки Azure Machine Learning теперь доступны в статусе предварительной версии и позволяют разработчикам развертывать и вводить в действие модели в любом масштабе.Между тем, многочисленные обновления попали в инструменты аналитики Azure на стадии предварительной версии. Azure Synapse Link for Dataverse позволяет разработчикам переносить свои среды Dataverse в Synapse, среди прочего, для обогащения данных. Azure Purview теперь поддерживает Azure Database для MySQL, а также PostgreSQL для управления данными. Azure Synapse поддерживает среду выполнения Spark 3.0.1, которая обеспечивает улучшение производительности.Точно так же разработчики, использующие Azure Cosmos DB, будут рады услышать ряд анонсов, представляющих интерес и для них. Начиная с функций, запланированных для предварительных релизов, частичное обновление документа - которое включает именно то, о чем говорит - будет доступно в качестве предварительной версии в ближайшее время, и заинтересованные лица могут зарегистрироваться здесь. Эмулятор Azure Cosmos DB Linux позволяет разработчикам использовать эту службу в своих средах Linux и macOS. Встроенный кэш для Azure Cosmos DB можно настроить в разделе почасовой оплаты. Наконец, Always Encrypted гарантирует, что данные будут зашифрованы в клиентском приложении перед сохранением в базе данных.Если говорить о функциях, которые становятся общедоступными для Azure Cosmos DB, то для всех API-интерфейсов для клиентов, желающих сэкономить деньги в приложениях с умеренным объемом трафика, существует бессерверная модель ценообразования. Кроме того, свободный уровень расширяется за счет увеличения пропускной способности и хранилища. Наконец, также доступно управление доступом на основе ролей (RBAC).Узнать другие подробности можно здесь