Microsoft Build OpenJDK теперь общедоступна
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 00:20
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Ежегодная конференция Build всегда является захватывающим событием, особенно для разработчиков, использующих сервисы компании, такие как Azure. Как обычно, облачная платформа софтверного гиганта озаглавила большинство анонсов.
Начиная с клиентов, которые хотят запускать свои рабочие нагрузки Java Enterprise Editions (EE) в облаке, в Azure Marketplace есть два новых предложения. Клиенты, использующие приложения Java на JBoss EAP, могут мигрировать на виртуальные машины Azure Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Точно так же клиенты, использующие WebSphere, также могут перейти на виртуальные машины в Azure.
Это еще не все для клиентов, использующих Java. Microsoft Build OpenJDK, предварительная версия которой вышла 6 апреля, теперь общедоступна. Для тех, кто не знает, это дистрибутив OpenJDK с долгосрочной поддержкой (LTS), основанный на платформе Java SE. Компания рекомендует его как вариант, поддерживаемый Microsoft для клиентов Azure, и заявляет, что он включает двоичные файлы для Java 11 на основе OpenJDK 11.0.11 для различных сред, таких как сервер x64, macOS, Linux и Windows.
Кроме того, Durable Functions теперь общедоступны и позволят разработчикам писать бессерверные рабочие процессы в PowerShell. Встроенные конечные точки HTTP также присутствуют для целей мониторинга. Logic Apps были обновлены с новыми экономичными вариантами размещения, улучшенной производительностью и интеграцией с инструментами разработчика, такими как Visual Studio Code.
Точно так же службы приложений Azure теперь могут работать в кластерах Kubernetes через Azure Arc. Эта возможность в настоящее время доступна в качестве предварительной версии. Для пользователей Azure API Management нативная поддержка API WebSocket доступна в качестве предварительной версии, что обеспечивает консолидированное представление для наблюдения и управления.
Наконец, в Azure Communication Services поступает множество улучшений, все в качестве предварительной версии. На данный момент библиотека пользовательского интерфейса содержит компоненты Fluent UI. Traversal Using Relays around NAT (TURN) может использоваться в компонентах связи, построенных с использованием Communication Services. Между тем, для Universal Windows Platform (UWP) стал доступен Calling SDK, с помощью которого разработчики могут создавать коммуникационный опыт в Windows 10, Xbox и других устройствах. В следующем месяце в Azure Communication Services появится запись вызовов, а также прямая маршрутизация, которая создает виртуальное соединение между приложением и устаревшими системами телефонии.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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