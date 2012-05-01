Microsoft добавила поддержку Apple Silicon в .NET 6 Preview 4
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 00:58
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На конференции Build 2021 Microsoft объявила о множестве новых функций, которые появятся в ее облачной платформе и связанных с ней сервисах. Также были обнаружены улучшения в платформах разработки, таких как .NET.
.NET 6 Preview 4 уже выпущена и содержит множество улучшений, связанных с разработкой. Разработчики, использующие единую базу кода на нескольких целевых платформах, могут использовать NET Multi-platform App UI (.NET MAUI) в Visual Studio. Разработчики, создающие настольные веб-интерфейсы, могут использовать гибридные приложения ASP.NET Blazor. Кроме того, добавлена поддержка Apple Silicon и Windows Presentation Foundation (WPF) на ARM64. Образы контейнеров меньшего размера, занимающие меньше места в памяти, и веб-API также можно использовать для создания более мелких и более быстрых микросервисов. Как обычно, новый релиз также содержит улучшения производительности.
Кроме того, Visual Studio 2019 16.10 теперь общедоступна с новыми функциями IntelliSense, инструментами тестирования и Git, а также функциями соответствия для C ++.
Что касается Azure, то службы приложений Azure теперь поддерживают Azure Arc, а это означает, что теперь они могут быть развернуты в кластерах Kubernetes, помимо других улучшений. Между тем, сейчас доступна предварительная версия Open Service Mesh (OSM). Надстройка обеспечивает более эффективное управление и безопасность кластеров Kubernetes с поддержкой Azure Arc.
На стороне Kubernetes это еще не все. Azure Kubernetes Services (AKS) в Azure Stack HCI стали общедоступными. Благодаря этому можно легко выполнить развертывание кластеров Kubernetes в локальной среде. Другие улучшения в Azure Stack HCI включают механизм мониторинга нескольких кластеров. Чтобы еще больше расширить возможности DevOps, Центр безопасности Azure теперь может отображать результаты сканирования контейнера с помощью GitHub Actions для лучшей отслеживаемости.
Кроме того, уже вышла версия 0.4 Azure Bicep. Это декларативный язык с открытым исходным кодом для развертывания ресурсов Azure с помощью кода. Новый релиз упрощает управление и проверку кодовых баз.
Azure Monitor получил несколько функций в качестве предварительной версии. К ним относятся эффективная адаптация Application Insights для приложений Java в Azure App Services, а также пакеты запросов в аналитике журналов.
Два обновления для Azure IoT общедоступны. Во-первых, это возможности вложенности в Azure IoT Edge, которые позволяют производителям консолидировать данные из различных систем и безопасно передавать их в облако. Во-вторых, Azure IoT Edge для Linux в Windows уже доступен. Это дает клиентам возможность использовать преимущества как Windows, так и Linux вместо того, чтобы выбирать только одну из них.
Microsoft и Elastic также работают вместе, чтобы выпустить нативный опыт в Azure. В настоящее время интеграция находится статусе предварительной версии и позволяет клиентам использовать возможности поиска и визуализации с портала Azure.
Наконец, Microsoft объявила о новой исследовательской инициативе под названием Developer Velocity Lab (DVL). Проект с открытым исходным кодом направлен на улучшение благосостояния разработчиков путем проведения исследований в социально-техническом пространстве. Вы можете узнать больше об этом здесь.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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