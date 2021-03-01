Azure Confidential Ledger - последнее предложение Microsoft для хранения чувствительных данных
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 02:02
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Хотя на конференции Build 2021 уже было много объявлений, ориентированных на разработчиков, другим важным аспектом была безопасность и идентификация, особенно в облаке. С этой целью компания представила несколько новых технологий и усовершенствований, упрощающих эти процессы.
Во-первых, это Azure Confidential Ledger (ACL) которая представляет собой новую управляемую службу, которая в настоящее время находится в стадии предварительной версии. Помимо того, что она защищена от взлома, Microsoft утверждает, что это единственная служба на рынке, которая работает на основе конфиденциальных вычислений через Trusted Execution Environment (TEE) для защиты используемых данных. Компания рекомендует её для совместной работы в средах с низким уровнем доверия, где ACL гарантирует защиту от несанкционированного доступа, однократную запись, готовность множества функций (WORM) и журналы для проверки отсутствия вмешательства.
MS Identity Sync — это инструмент командной строки в Visual Studio 2019 16.10, который в настоящее время находится в статусе предварительной версии. Это позволяет упростить регистрацию и настройку приложений ASP.NET Core.
На стороне Azure AD функция Continuous Access Evaluation (CAE) этого решения теперь находится в статусе предварительной версии для Microsoft Graph. Как следует из названия, эта возможность проверяет доступ пользователей в режиме реального времени и может немедленно отозвать доступ к ресурсам при определенных триггерах, таких как потеря устройства или изменение пароля.
Наконец, Microsoft подчеркнула, что вы можете использовать обзоры доступа Azure AD и Privileged Identity Management (PIM) для мониторинга привилегированных ролей, назначенных участникам службы. Участники службы в основном используются кодом и приложениями для доступа к защищенным ресурсам в Azure.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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