Microsoft, Accenture и GitHub объявляют о создании Green Software Foundation
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 18:06
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Помимо ориентированных на разработчиков объявлений, посвященных технической реализации новых служб и функций, Microsoft также сообщила, что она сотрудничает с различными организациями для создания Green Software Foundation.
В рамках этих усилий Microsoft объединяет усилия с многочисленными компаниями, включая Accenture, GitHub, ThoughtWorks и Goldman Sachs. Некоммерческая организация также связана с Linux Foundation. Целью проекта является разработка устойчивой экосистемы для приложений, которые производят меньше углерода. Green Software Foundation стремится к 2030 году сократить выбросы углерода от программного обеспечения на 45%.
На странице Green Software Foundation сказано следующее:
Green Software Foundation был основан на взаимном желании и необходимости сотрудничества в индустрии программного обеспечения. Организации, разделяющие приверженность устойчивости и заинтересованные в принципах экологичной разработки программного обеспечения, приглашаются присоединиться к Foundation, чтобы способствовать развитию области экологической разработки программного обеспечения, вносить свой вклад в стандарты для отрасли и работать вместе над сокращением выбросов углерода от программного обеспечения.
Ключевые направления деятельности Green Software Foundation включают установление лучших стандартов, поддержку академических исследований, содействие проектам с открытым исходным кодом и рост международного и разнообразного сообщества членов, которые являются сторонниками экологичной разработки программного обеспечения.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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