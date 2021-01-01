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Аннотации виртуальной лазерной указки скоро появятся в PowerPoint Live в Teams

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 18:23
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Microsoft объявила, что аннотации с помощью виртуальной лазерной указки скоро появятся в PowerPoint Live в Teams.

Используя эту функцию, докладчик PowerPoint Live сможет выделять элементы, указывая на разные места или данные, чтобы аудитория могла легко следить за ними, лучше выражать или добавлять контент и больше взаимодействовать со своей аудиторией, привлекая внимание к определенным разделам внутри слайд-шоу PowerPoint.



Только активный «контролирующий» докладчик сможет использовать виртуальную указку и делать аннотации. Аннотации, сделанные докладчиком, будут оставаться только на время собрания Microsoft Teams, но участники собрания, присоединившиеся с опозданием, смогут видеть аннотации, ранее сделанные докладчиком. Аннотации не будут сохранены в файле PowerPoint.

Эта функция будет развернута в настольной версии Microsoft Teams, в Интернете и Mac, но не будет видна пользователям, использующим Microsoft Teams на мобильных платформах.

Развертывание начнется в конце мая и завершится к началу июня.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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