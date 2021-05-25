Microsoft Teams для iOS получит поддержку быстрого набора в следующем месяце
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 18:40
- Просмотров: 0
В настоящее время Microsoft работает над множеством новых функций для Teams. Одной из функций, которую компания разрабатывает в настоящее время, является быстрый набор для мобильных устройств, предоставляющий пользователям возможность набирать наиболее используемые контакты одним касанием. Согласно странице дорожной карты Microsoft 365, компания Microsoft добавит поддержку быстрого набора в приложение Microsoft Teams для iOS в июне.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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