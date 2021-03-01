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Microsoft Teams теперь поддерживает добавление внешних пользователей в групповые чаты

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 01:49
  • Просмотров: 0

Microsoft Teams наконец-то начал получать новое обновление, которое обеспечивает поддержку добавления внешних пользователей в групповые чаты. Эта функция была добавлена в дорожную карту Microsoft 365 ранее в этом месяце, и Microsoft MVP Линус Кансби заметил, что она уже присутствует в настольной версии Teams.

Microsoft Teams уже позволяет пользователям участвовать в чатах 1:1, собраниях и вызовах с внешними пользователями. Благодаря этой функции приложение теперь позволяет пользователям создавать групповые чаты с внешними партнерами. Внешние чаты поддерживаются в различных клиентах Teams, хотя эта функция пока доступна не всем.



Чтобы начать работу, администраторам Office 365 необходимо включить политику внешнего доступа в своем клиенте, перейдя в Центр администрирования Microsoft Teams> Общие настройки> Внешний доступ. Наконец, включите переключатель «Пользователи могут общаться с другими пользователями Skype for Business и Teams» и нажмите кнопку «Сохранить».



После включения конечные пользователи смогут инициировать групповой чат с внешними партнерами, щелкнув новую иконку чата, введя адрес электронной почты получателя, а затем выбрав опцию «Внешний поиск», чтобы найти их. Они могут повторить тот же процесс, чтобы добавить до 250 участников в один групповой чат в Microsoft Teams.

Важно отметить, что Azure Active Directory (AAD) требуется для внешних групповых чатов, и администраторы в обеих организациях должны включить политику открытой федерации, чтобы позволить своим пользователям общаться друг с другом. Существует также возможность управления разрешенными или заблокированными доменами и списками пользователей из Центра администрирования Teams, и вы можете найти более подробную информацию на этой странице поддержки.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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