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Microsoft откладывает переключение записей собраний Microsoft Teams в OneDrive

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 02:09
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Microsoft находится в процессе изменения хранилища для новых записей собраний Microsoft Teams с Microsoft Stream (Classic) на OneDrive и SharePoint (ODSP). Переход на ODSP открывает долгожданные функции, включая внешний и гостевой совместный доступ, применение политики хранения, поддержку GoLocal и поддержку BYOK для клиентов.

Изначально Microsoft планировала сделать этот шаг обязательным 7 июля 2021 года, но объявила, что этот шаг будет отложен до 16 августа.

Компания опубликовала новую обновленную временную шкалу, которую можно увидеть ниже.

Поэтапное развертывание с 16 августа 2021 г. (ранее 7 июля) – Новые записи собраний нельзя сохранить в Microsoft Stream (Classic); все клиенты (Enterprise и Education) будут автоматически сохранять записи собраний в OneDrive и SharePoint, даже если они изменили свою политику собраний Teams на «Stream». Мы рекомендуем клиентам развернуть эту функцию до этой даты, чтобы они могли контролировать время релиза;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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