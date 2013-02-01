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Microsoft развертывает обновление производительности для Outlook для Windows

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 21:35
  • Просмотров: 99

Еще в 2019 году Microsoft объявила, что обновляет Outlook для Windows с рядом улучшений, но до сих пор они были доступны только в качестве предварительной версии, и клиентам приходилось делать это вручную. Обновления в основном касались общих календарей, сопровождаясь более плавной и надежной синхронизацией, более быстрым редактированием события и другими изменениями в поведении по умолчанию.

Теперь Microsoft объявила, что эти улучшения вышли из статуса предварительной версии и стали общедоступными.

Хотя компания не дала количественной оценки, она заявляет, что усовершенствования «значительно» улучшают задержку синхронизации и надежность общих и делегированных календарей в Outlook для Windows. Важно отметить, что эти преимущества производительности были доступны в других клиентах Outlook, таких как Web, Mac и Mobile, в течение довольно долгого времени, а теперь также развертываются в Windows.

Кроме того, Microsoft исправила ошибки и признала эти обновления самым большим изменением в Outlook для Windows с 1997 года.

Microsoft заявляет, что обновление ничего не меняет визуально, но улучшения производительности будут видны делегатам и другим пользователям общих календарей в Outlook для Windows. На сегодняшний день повышение производительности доступно для 10% клиентов, использующих Outlook для Windows в Current Channel version 2103 (March 2021 update), и улучшения будут поэтапно развертываться для всех пользователей в течение остальной части года.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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