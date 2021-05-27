Outlook в Интернете теперь позволяет кастомизировать панель инструментов
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 23:40
- Просмотров: 32
Microsoft Outlook - один из самых популярных почтовых клиентов, и он заслуживает похвалы, потому что вы можете делать гораздо больше, чем просто отправлять или получать электронные письма. Например, недавно Microsoft предоставила пользователям Outlook в Интернете возможность кастомизации панели инструментов.
Вот описание данной функции:
Теперь вы можете сделать так, чтобы ваши наиболее часто используемые действия (Пометить как прочитанное, Удалить, Пометить и т. д.) отображались спереди и по центру в Outlook.
Чтобы кастомизировать панель инструментов, вам нужно выполнить несколько простых шагов. Во-первых, вам нужно открыть электронное письмо и щелкнуть меню «…» на панели инструментов. Нажав на меню, вы получите все быстрые действия, которые сопровождаются опцией «Кастомизировать панель инструментов».
Эта функция доступна каждому пользователю Outlook в разных частях мира. Но если у вас нет этой функции, вам следует подождать еще несколько дней.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 55
Пользователей: 0
Гостей: 55
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 55
Роботы: Yandex Google
+9Новостей: 13368
+0Комментариев: 39449
+0Пользователей: 10062