Outlook в Интернете теперь позволяет кастомизировать панель инструментов

Теперь вы можете сделать так, чтобы ваши наиболее часто используемые действия (Пометить как прочитанное, Удалить, Пометить и т. д.) отображались спереди и по центру в Outlook.

Microsoft Outlook - один из самых популярных почтовых клиентов, и он заслуживает похвалы, потому что вы можете делать гораздо больше, чем просто отправлять или получать электронные письма. Например, недавно Microsoft предоставила пользователям Outlook в Интернете возможность кастомизации панели инструментов.Вот описание данной функции:Чтобы кастомизировать панель инструментов, вам нужно выполнить несколько простых шагов. Во-первых, вам нужно открыть электронное письмо и щелкнуть меню «…» на панели инструментов. Нажав на меню, вы получите все быстрые действия, которые сопровождаются опцией «Кастомизировать панель инструментов».Эта функция доступна каждому пользователю Outlook в разных частях мира. Но если у вас нет этой функции, вам следует подождать еще несколько дней.Узнать другие подробности можно здесь