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Outlook в Интернете теперь позволяет кастомизировать панель инструментов

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 23:40
  • Просмотров: 32

Microsoft Outlook - один из самых популярных почтовых клиентов, и он заслуживает похвалы, потому что вы можете делать гораздо больше, чем просто отправлять или получать электронные письма. Например, недавно Microsoft предоставила пользователям Outlook в Интернете возможность кастомизации панели инструментов.

Вот описание данной функции:

Теперь вы можете сделать так, чтобы ваши наиболее часто используемые действия (Пометить как прочитанное, Удалить, Пометить и т. д.) отображались спереди и по центру в Outlook.


Чтобы кастомизировать панель инструментов, вам нужно выполнить несколько простых шагов. Во-первых, вам нужно открыть электронное письмо и щелкнуть меню «…» на панели инструментов. Нажав на меню, вы получите все быстрые действия, которые сопровождаются опцией «Кастомизировать панель инструментов».







Эта функция доступна каждому пользователю Outlook в разных частях мира. Но если у вас нет этой функции, вам следует подождать еще несколько дней.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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