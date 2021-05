Microsoft Edge Canary для Android получил поддержку Adblock Plus

Microsoft Edge Canary для Android получил очень востребованную функцию - поддержку Adblock Plus. В предварительной версии Edge теперь вы можете заблокировать всю рекламу или разрешить «допустимую рекламу». Многие жаловались, что Edge Canary поставлялся без поддержки Adblock Plus, и должны быть счастливы, увидев эту поддержку.В каком-то смысле функция Adblock Plus никогда не покидала Android-версию Edge. Хотя версии Edge Dev и Canary изначально поставлялись без поддержки Adblock Plus, Microsoft никогда не удаляла её из производственной версии Edge. Тот факт, что Microsoft добавила поддержку Adblock Plus в Edge Canary, говорит о том, что компания никогда не намеревалась выпускать версию для широкой публики без этой поддержки.Поддержка Adblock Plus доступна в Edge Canary Build 92.0.900.0.Узнать другие подробности можно здесь