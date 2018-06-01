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Microsoft Edge Canary для Android получил поддержку Adblock Plus

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 00:03
  • Просмотров: 0

Microsoft Edge Canary для Android получил очень востребованную функцию - поддержку Adblock Plus. В предварительной версии Edge теперь вы можете заблокировать всю рекламу или разрешить «допустимую рекламу». Многие жаловались, что Edge Canary поставлялся без поддержки Adblock Plus, и должны быть счастливы, увидев эту поддержку.

В каком-то смысле функция Adblock Plus никогда не покидала Android-версию Edge. Хотя версии Edge Dev и Canary изначально поставлялись без поддержки Adblock Plus, Microsoft никогда не удаляла её из производственной версии Edge. Тот факт, что Microsoft добавила поддержку Adblock Plus в Edge Canary, говорит о том, что компания никогда не намеревалась выпускать версию для широкой публики без этой поддержки.



Поддержка Adblock Plus доступна в Edge Canary Build 92.0.900.0.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
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