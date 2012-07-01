Microsoft Compliance Extension для Chrome теперь общедоступно
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 19:37
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Унифицированное решение Microsoft Data Loss Prevention обеспечивает простой и унифицированный подход к защите чувствительной информации от рискованного или ненадлежащего совместного использования, передачи или использования.
Теперь Microsoft рада объявить об общедоступности Microsoft Compliance Extension для Chrome, доступного в Chrome Web Store.
Многие организации используют браузер Chrome для поддержки конфиденциальных рабочих процессов, и с помощью этого расширения клиенты теперь имеют возможности Microsoft DLP и Insider Risk Management в браузере Chrome своих встроенных конечных устройств, чтобы они могли:
• Использовать Chrome в качестве одобренного браузера с DLP для работы с чувствительными данными;
• Создавать кастомные и детализированные политики DLP для Chrome, чтобы обеспечить правильную обработку чувствительных данных и их защиту от разглашения, в том числе:
• Режим аудита: Записывает события нарушения политики, не влияя на активность конечного пользователя;
• Блок с режимом переопределения: Записывает и блокирует действия, но позволяет пользователю переопределять, когда у него есть законная бизнес-потребность;
• Режим блокировки: записывает и блокирует действия, не давая пользователю возможности переопределить;
• Используйте события DLP из Microsoft Compliance Extension для Chrome для поддержки оценок и исследований Insider Risk Management;
• Получите новые идеи, связанные с обфускацией, эксфильтрацией или проникновением чувствительной информации инсайдерами. Для дополнительного изучения Insider Risk Management посетите блог Tech Community;
Благодаря Microsoft Compliance Extension для Chrome пользователи автоматически получают предупреждения, когда они предпринимают рискованные действия с чувствительными данными, и получают полезные советы по политике и рекомендации по правильному исправлению.
Как и другие унифицированные возможности Microsoft DLP, Microsoft Compliance Extension для Chrome обеспечивает тот же знакомый внешний вид, к которому пользователи уже привыкли в приложениях и сервисах, которые они используют каждый день. Это сокращает время обучения конечных пользователей и снижает вероятность путаницы в предупреждениях, а также повышает уверенность пользователей в предписанных рекомендациях и исправлениях, предлагаемых в советах по политике. Такой подход может помочь улучшить соблюдение политик – без ущерба для продуктивности.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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