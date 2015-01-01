Microsoft Teams для Android получит поддержку автономного доступа к файлам в следующем месяце
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 15:00
- Просмотров: 121
Microsoft планирует добавить автономный режим для файлов в Teams для Android. Согласно дорожной карте Microsoft 365, это обновление в настоящее время находится в разработке и будет доступно в июне 2021 года.
Новый автономный опыт позволит мобильным пользователям сделать все свои ранее открытые файлы доступными в автономном режиме. Для этого пользователю нужно будет нажать на опцию «Сделать доступным в автономном режиме», доступную в меню «...» рядом с файлом, чтобы сохранить его загруженную версию. Затем в нижней части экрана появится уведомление о том, что файл теперь доступен в автономном режиме, и он будет удален через 14 дней бездействия.
Новый автономный режим должен упростить пользователям отслеживание всех своих важных файлов без активного подключения к Интернету или в плохих сетевых условиях.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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