Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft Teams для Android и iOS получит функцию встроенного перевода сообщений в каналах

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 16:16
  • Просмотров: 670

Компания Microsoft готовится к развертыванию функции для мобильных пользователей.

Эта функция работает на базе Microsoft Translation Services и позволит пользователям переводить сообщения канала, написанные на другом языке, на предпочитаемый ими язык.



Чтобы перевести, нажмите и удерживайте сообщение, а затем нажмите «Перевести». Чтобы вернуть переведенное сообщение на исходный язык, нажмите и удерживайте сообщение, а затем нажмите «Просмотреть исходный (язык)».



Чтобы установить язык, на который вы хотите переводить сообщения, нажмите Настройки> Перевод, а затем выберите нужный язык.

Ожидается, что эта функция будет полностью развернута в Teams для iOS и Android к середине июля.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
Outlook теперь может обмениваться электронными письмами и вложениями с чатами и каналами Microsoft Teams

Outlook теперь может обмениваться электронными письмами и вложениями с чатами и каналами Microsoft Teams

Teams скоро позволит пользователям выделять до 7 пользователей, переводить слайд-шоу PowerPoint

Teams скоро позволит пользователям выделять до 7 пользователей, переводить слайд-шоу PowerPoint

Приложение Microsoft Whiteboard теперь доступно в каналах и чате Microsoft Teams

Приложение Microsoft Whiteboard теперь доступно в каналах и чате Microsoft Teams

Microsoft Edge Canary позволяет переводить выделенные части текста на веб-странице

Microsoft Edge Canary позволяет переводить выделенные части текста на веб-странице

Microsoft Teams получит новый опыт обмена файлами и перевод сообщений по умолчанию в августе

Microsoft Teams получит новый опыт обмена файлами и перевод сообщений по умолчанию в августе




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 39
Пользователей: 0
Гостей: 39
Роботы: Yandex Google Mail Ru
+5  
Новостей: 13376
+0  
Комментариев: 39449
+0  
Пользователей: 10062