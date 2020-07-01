Microsoft Teams для Android и iOS получит функцию встроенного перевода сообщений в каналах
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 16:16
- Просмотров: 670
Компания Microsoft готовится к развертыванию функции для мобильных пользователей.
Эта функция работает на базе Microsoft Translation Services и позволит пользователям переводить сообщения канала, написанные на другом языке, на предпочитаемый ими язык.
Чтобы перевести, нажмите и удерживайте сообщение, а затем нажмите «Перевести». Чтобы вернуть переведенное сообщение на исходный язык, нажмите и удерживайте сообщение, а затем нажмите «Просмотреть исходный (язык)».
Чтобы установить язык, на который вы хотите переводить сообщения, нажмите Настройки> Перевод, а затем выберите нужный язык.
Ожидается, что эта функция будет полностью развернута в Teams для iOS и Android к середине июля.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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