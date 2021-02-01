Организаторы собраний Microsoft Teams скоро смогут опускать все поднятые руки
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 16:36
- Просмотров: 116
Собрания часто посвящены устранению разногласий, но наступает время, когда вам нужно переходить к следующим проблемам, и с грядущим обновлением Microsoft Teams сделать это будет проще.
Microsoft Teams вскоре позволит организаторам и докладчикам собраний опускать поднятые руки во время собраний Teams.
Доступ к этой функции можно получить через меню «…» в списке участников, и, конечно же, требуется, чтобы хотя бы один человек поднял руки.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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