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Организаторы собраний Microsoft Teams скоро смогут опускать все поднятые руки

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 16:36
  • Просмотров: 116

Собрания часто посвящены устранению разногласий, но наступает время, когда вам нужно переходить к следующим проблемам, и с грядущим обновлением Microsoft Teams сделать это будет проще.

Microsoft Teams вскоре позволит организаторам и докладчикам собраний опускать поднятые руки во время собраний Teams.



Доступ к этой функции можно получить через меню «…» в списке участников, и, конечно же, требуется, чтобы хотя бы один человек поднял руки.

Организаторы собраний Microsoft Teams скоро смогут опускать все поднятые руки


Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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