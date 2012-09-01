Microsoft подробно описывает улучшения в работе с общим доступом, которые появятся в приложениях Microsoft 365
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 12:09
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Компания Microsoft объявила о ряде улучшений, которые она внесет в диалоговое окно общего доступа в наборе приложений Microsoft 365 в следующем году. Компания сообщает, что собирает отзывы о том, как пользователи взаимодействуют, чтобы улучшить опыт управления разрешениями доступа и обмена контентом с другими пользователями. Microsoft добавляет, что в течение следующего года она будет постепенно вводить обновления для своих сервисов на всех платформах и продолжать собирать отзывы для уточнения изменений.
Во-первых, это способы быстрого предоставления разрешений пользователям благодаря «интуитивно понятному и доступному» меню, которое позволит пользователям просто выбирать между предоставлением разрешений на редактирование или просмотр. Более детальный набор параметров можно получить с помощью параметра «Настройки ссылки» в выпадающем списке, который позволит пользователям настраивать типы ссылок и разрешения на общий доступ, например, ограничивать общий доступ только для пользователей в организации. Быстрые разрешения и настройки ссылки теперь доступны пользователям OneDrive for Business и SharePoint.
Далее идут улучшения функции копирования ссылки, которая позволяет пользователям создавать общие ссылки для документов. В настоящее время изменение разрешений на редактирование после создания ссылки требует воссоздания ссылки на документ, которая изменится в будущем. В диалоговом окне копирования ссылки теперь будет размещаться ссылка в нижнем колонтитуле для разрешений, которая позволит пользователям изменять доступ и редактировать разрешения. Применение изменений автоматически создаст новую ссылку и позволит пользователям легко копировать эти ссылки для совместного использования. Эта функция будет доступна пользователям в ноябре, как указано в дорожной карте.
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В диалоговом окне общего доступа также будет добавлен список «Поделиться с» внизу, чтобы обеспечить наглядное представление о количестве пользователей, которым предоставлен доступ к документу, по которому можно щелкнуть, чтобы перейти к настройкам «Управление доступом» для дальнейшей настройки разрешений на доступ.
Нажмите на изображение для демонстрации
Само диалоговое окно «Управление доступом» получает несколько обновлений в плане разделения между людьми, группами и ссылками, чтобы различать, каким лицам или группам предоставлен общий доступ к документу. Пользователи смогут нажимать на отдельные имена или группы, чтобы изменить разрешения или полностью отозвать их доступ. Ожидается, что список «Поделиться с» и улучшения в диалоговом окне «Управление доступом» появятся в OneDrive в ноябре.
Наконец, компания вносит некоторые улучшения в выпадающий список «Поделиться» для набора приложений Microsoft 365, таких как OneDrive, SharePoint, Teams и других. Начиная с конца этого года, в выпадающем списке появится контекстное меню с соответствующими целями общего доступа для совместного использования документа, например, по электронной почте или через Teams, что упростит быструю отправку файлов.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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