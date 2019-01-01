Пользователи SharePoint и OneDrive for Business теперь могут открывать файлы Word в Immersive Reader
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 13:54
- Просмотров: 327
В марте Microsoft объявила о своих планах по внедрению поддержки Immersive Reader в SharePoint и OneDrive for Business. Список дорожной карты Microsoft 365 предполагает, что эта функция теперь развертывается по всему миру для всех подписчиков Office 365.
Новая интеграция Immersive Reader позволит пользователям получать доступ к инструменту в документах Word и других текстовых файлах, хранящихся в службе хранилища OneDrive. Это был главный запрос клиентов, и эта функция должна помочь улучшить качество чтения для людей с дислексией.
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Чтобы использовать эту функцию в OneDrive, просто выберите документ Word, который вы хотите открыть, и затем нажмите «Открыть» на горизонтальной панели инструментов. Наконец, выберите в выпадающем меню пункт «Открыть в Immersive Reader». Эта функция доступна только для документов Microsoft Word и не поддерживает PDF-документы.
Нажмите на изображение для демонстрации
Что касается SharePoint, то Immersive Reader теперь доступен как опция на панели инструментов для чтения страниц SharePoint. Это означает, что пользователям нужно будет щелкнуть опцию Immersive Reader, доступную в строке меню, чтобы открыть страницу в инструменте.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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