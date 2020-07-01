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Microsoft Teams сможет удалять частные беседы в чате

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 19:58
  • Просмотров: 236

Microsoft объявила, что Microsoft Teams будет поддерживать удаление частных бесед в чате. Пользователь под ником «Just Tammy» заметила ветку на странице Microsoft Teams UserVoice, где компания подтвердила, что планирует реализовать эту функцию, и в ближайшее время будет выпущено обновление.

Microsoft Teams сможет удалять частные беседы в чате


В настоящее время приложение позволяет пользователям удалять определенное сообщение из чата и скрывать, отключать звук или покидать чаты, но удалить частный чат в Microsoft Teams невозможно. По умолчанию данные чата, канала и файла сохраняются в приложении на неопределенный срок, если только администраторы Office 365 не решат удалить содержимое с помощью политик хранения. «Teams поддерживает политику хранения сообщений в чате и каналах, чтобы вы, как администратор, могли заранее решить, сохранять ли эти данные, удалять их или сохранять в течение определенного периода времени, а затем удалять их», - пояснила компания на своей странице поддержки.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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