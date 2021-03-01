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Сквозное шифрование скоро появится в вызовах Microsoft Teams

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 18:22
  • Просмотров: 68

Еще в марте Microsoft объявила, что скоро появится поддержка сквозного шифрования в Microsoft Teams, и сегодня Microsoft наконец-то сообщила о планах на эту функцию.

Сквозное шифрование — это шифрование информации в ее источнике и дешифрование по назначению без возможности расшифровки промежуточными узлами. Microsoft Teams будет поддерживать возможность использования сквозного шифрования (E2EE) для специальных VoIP-вызовов 1: 1 в Teams, что позволит пользователям более безопасно передавать конфиденциальную информацию, такую как пароли.

Ожидается, что Microsoft начнёт развертывать эту функцию в начале июля.

Для поддержки требований безопасности и соответствия требованиям клиентов ИТ-отделы будут иметь полный контроль над тем, кто может использовать E2EE в организации. Будет добавлена новая политика, и в ней будет параметр для включения E2EE для вызовов 1:1. По умолчанию он отключен, что позволяет администраторам полностью контролировать развертывание этой функции в своей организации. E2EE можно включить для всей организации или только для подмножества пользователей.

Если этот параметр включен, конечный пользователь будет видеть опцию E2EE в своих настройках, по умолчанию она будет ВЫКЛЮЧЕНА, пока конечный пользователь не включит ее. Вызовы E2EE будут поддерживать только основные функции вызова, такие как аудио, видео, общий доступ к экрану, чат, а расширенные функции, такие как эскалация вызовов, передача, запись, объединение и т. д. будут недоступны.

E2EE будет работать только в том случае, если и вызывающий, и получатель вызова включили E2EE. Эта функция будет доступна для ПК и мобильных устройств, но не в Интернете.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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