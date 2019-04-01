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Скоро вы сможете редактировать страницы SharePoint прямо из Microsoft Teams

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 19:02
  • Просмотров: 48

Пользователи SharePoint скоро смогут редактировать современные страницы SharePoint или сообщения новостей в Teams. Теперь пользователи cмогут прикрепить страницу или новостную публикацию к каналу Teams и вносить изменения, не выходя из Teams.

Эта функция упростит работу с авторами для издателей, которые активно работают в Teams.

Ожидается, что развертывание этой функции начнется в начале июня, а завершится к середине июня.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
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