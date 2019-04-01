Скоро вы сможете редактировать страницы SharePoint прямо из Microsoft Teams
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 19:02
- Просмотров: 48
Пользователи SharePoint скоро смогут редактировать современные страницы SharePoint или сообщения новостей в Teams. Теперь пользователи cмогут прикрепить страницу или новостную публикацию к каналу Teams и вносить изменения, не выходя из Teams.
Эта функция упростит работу с авторами для издателей, которые активно работают в Teams.
Ожидается, что развертывание этой функции начнется в начале июня, а завершится к середине июня.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
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