Microsoft анонсировала предварительную версию нового внешнего вида приложения Power BI для Windows
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 19:12
- Просмотров: 42
Компания Microsoft анонсировала предварительную версию нового внешнего вида приложения Power BI для Windows. Главная изюминка нового внешнего вида - обновленная домашняя страница. Эта новая домашняя страница предоставит доступ к элементам, к которым вы часто обращаетесь, таблице с несколькими представлениями для ваших недавних, избранных, общих и других элементов и многому другому.
Помимо нового внешнего вида, Microsoft также улучшила производительность приложения, улучшив кэширование, фоновую обработку и многое другое.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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