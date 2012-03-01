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Microsoft анонсировала предварительную версию нового внешнего вида приложения Power BI для Windows

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 19:12
  • Просмотров: 42

Компания Microsoft анонсировала предварительную версию нового внешнего вида приложения Power BI для Windows. Главная изюминка нового внешнего вида - обновленная домашняя страница. Эта новая домашняя страница предоставит доступ к элементам, к которым вы часто обращаетесь, таблице с несколькими представлениями для ваших недавних, избранных, общих и других элементов и многому другому.

Помимо нового внешнего вида, Microsoft также улучшила производительность приложения, улучшив кэширование, фоновую обработку и многое другое.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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