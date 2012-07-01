Microsoft Yammer скоро позволит пользователям назначать делегатов для публикации сообщений от их имени
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 14:31
- Просмотров: 134
Microsoft Yammer получит новую функцию, которая позволит утвержденным пользователям публиковать сообщения от имени кого-то еще в своей организации. В настоящее время эта функция находится в разработке, и ожидается, что она начнет развертываться по всему миру в конце этого месяца.
Это обновление позволит любому пользователю Yammer назначать других людей в своей сети в качестве своего делегата или менеджера делегирования. Эти делегаты смогут начать новый разговор или ответить на существующий разговор от имени делегата в интегрированном опыте Yammer в Microsoft Teams, SharePoint и Outlook. Однако делегату не будет разрешено отправлять личные сообщения.
Новый опыт делегирования может быть полезен руководителям команд, которые не могут регулярно публиковать сообщения, чтобы общаться со своими подписчиками или сообществами. Эта функция будет включена по умолчанию, и администраторы Office 365 не смогут отключить её в своей сети.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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