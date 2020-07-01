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Microsoft добавляет больше вариантов статуса в Teams

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 16:15
  • Просмотров: 124

Компания Microsoft добавила больше вариантов статуса для Teams, включая «На собрании», «Показ презентации», «Говорю по телефону», «Нет на месте», «Скоро вернусь» и т. д. Кроме того, Teams позволит вам создавать кастомные параметры статуса, что упростит создание сообщения вне офиса.

На странице UserVoice Microsoft Teams Microsoft недавно сообщила, что добавила шесть новых вариантов статуса для Teams. Эти новые варианты статуса теперь доступны для всех пользователей Teams и не ограничиваются пользователями предварительной версии.

Вы можете найти список статусов присутствия, которые в настоящее время доступны, нажав здесь.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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