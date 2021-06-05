Microsoft обновила Outlook для Android
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 15:49
- Просмотров: 153
Компания Microsoft обновила Outlook для Android до версии 4.2120.2.
Приложение имеет новый процесс подключения с политикой конфиденциальности спереди и в центре, а также новые анимации при первой загрузке вашего почтового ящика.
Кроме того, приложение теперь позволяет указать учетную запись облачного хранилища, чтобы получить доступ к облачным файлам.
Пользователи могут выбирать из OneDrive, Dropbox, Box и Google Drive, что означает, что покрывается большинство вариантов.
Теперь вы также можете использовать категории с цветовой кодировкой для упорядочивания писем и контактов.
Наконец, Microsoft добавила ряд цветов, чтобы отметить Pride month, в параметры внешнего вида приложения.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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