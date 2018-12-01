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Microsoft обновила Microsoft Launcher для Android

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 16:05
  • Просмотров: 158
Microsoft обновила Microsoft Launcher для Android

Компания Microsoft обновила Microsoft Launcher для Android до версии 6.210502.0.963770.

Вот список новых функций:

• Поддержка длительного нажатия для удаления рабочей папки для зарегистрированных пользователей рабочего профиля Android;
• Требования к конфиденциальности для Франции теперь доступны в настройках;
• Виджет времени теперь будет обновляться для перехода на летнее время;
• Исправлена проблема с отображением уведомлений в темной теме;
• Исправлена проблема с восстановлением домашнего экрана из более ранней версии приложения;
• Были внесены улучшения производительности и исправлены другие известные проблемы;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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