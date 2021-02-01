Microsoft Teams получает новую панель управления отчетами для собраний и вебинаров
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:25
- Просмотров: 105
Microsoft Teams получает новую панель управления отчетами участников, которая позволит организаторам просматривать данные о регистрации на вебинары и посещаемости собраний на отдельной вкладке. На прошлой неделе пользователь под ником «Rannei» заметил, что эта функция в настоящее время развертывается в публичной предварительной версии Teams.
Панель управления отчетами предоставляет снимок важных данных для организаторов собраний и вебинаров на специальной вкладке в разделе подробностей. Эти данные включают данные о посещаемости собраний, а также информацию о регистрации и посещаемости вебинаров. Это изменение позволит организаторам собрания просматривать отчет о посещаемости, не загружая файл CSV в приложение.
Имейте в виду, что эта функция будет отключена по умолчанию, и администраторы Office 365 смогут включить ее вручную, включив политику AllowEngagementReport. Для этого ИТ-администраторам потребуется выполнить следующую команду в PowerShell:
Set-CsTeamsMeetingPolicy -AllowEngagementReport Enabled
Новая панель управления может помочь организаторам понять участие участников во время вебинаров и собраний. Эта функция постепенно развертывается для всех пользователей настольной версии, и ожидается, что она станет общедоступной к концу августа 2021 года.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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