Microsoft добавляет запросы на естественном языке и диктовку в Outlook на iOS
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:15
- Просмотров: 83
Ранее в этом году Microsoft анонсировала несколько новых возможностей Outlook, включая усовершенствования голосовых команд через Cortana. Сегодня компания объявила о развертывании этих функций в версии приложения для iOS. Компания заявляет, что новая функция голоса поможет улучшить взаимодействие с «маленькими экранами и крошечными клавиатурами», упростив процессы создания собраний, поиска электронных писем и многого другого.
Первая из новых функций включает возможность использования запросов на естественном языке для планирования собраний прямо из мобильного приложения. Пользователи могут нажать на иконку «+» и выбрать опцию «Использовать голос», чтобы вызвать Cortana и использовать естественный язык для поиска определенных электронных писем или планирования собрания с необходимыми сотрудниками.
Кроме того, эта функция поддерживает непрерывные разговоры, поэтому пользователи могут настроить собрание без необходимости явного повторения темы или любых других особенностей собрания и просто применять изменения или отправлять их с помощью голосовых команд.
Поскольку Cortana использует Microsoft Graph и связана с более широким набором служб Microsoft 365, запросы на естественном языке также могут включать ссылки на файлы и вложения.
Наконец, Microsoft также объявила, что вводит диктовку для Outlook на iOS, добавляя отличный способ для пользователей диктовать содержимое электронного письма без помощи рук. Эта функция присутствовала на ПК и в Word в унифицированном приложении Offic. Компания добавляет, что эта функция также может распознавать имена коллег, благодаря связке с Microsoft Graph.
Улучшения и функции, анонсированные сегодня, сначала будут доступны пользователям iOS, а позже - пользователям Android. Однако конкретной временной шкалы развертывания для Android нет.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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