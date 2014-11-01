Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

OneDrive будет нативно работать на компьютерах Mac с M1 позже в этом году

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 00:02
  • Просмотров: 0

Microsoft регулярно обновляет свое облачное хранилище OneDrive для различных платформ, включая Windows, Android, iOS, macOS и другие. Сегодня компания анонсировала ряд улучшений, специально предназначенных для клиента, работающего на оборудовании Apple.

В настоящее время OneDrive использует эмуляцию Rosetta 2 при работе на компьютерах Mac с M1. Однако, начиная с конца этого года, оно сможет работать нативно на этом оборудовании, что приведет к повышению производительности. Кроме того, Microsoft отметила, что в прошлом месяце она уже развернула несколько улучшений производительности OneDrive для macOS и продолжит выпускать аналогичные обновления в ближайшие месяцы.

Организации будут рады узнать, что Known Folder Move (KFM) будет поддерживаться в качестве приватной предварительной версии на macOS в конце этого года, что, по сути, означает, что сотрудники смогут синхронизировать и защищать содержимое из различных папок на своих устройствах без какого-либо снижения продуктивности. ИТ-администраторы смогут настраивать предпочтения для пользователей, которые хотят использовать эту возможность, но у них также есть возможность настраивать ее без публикации. KFM также будет доступна для широкой публики без каких-либо дополнительных затрат. Microsoft подчеркнула, что для KFM требуется последняя версия macOS и Files On-Demand, и, хотя изначально она будет доступна в автономном приложении, вскоре также будет предложена поддержка аналога в App Store.

Кроме того, Finder также перечислит OneDrive в разделе «Местоположения», а опыт Files On-Demand будет обновлен новой иконографией, отображающей состояние различных файлов.

ИТ-администраторы, управляющие устройствами macOS в организации, также будут рады узнать, что OneDrive Sync Admin Reports появится на macOS. Это предоставит администраторам представление об ошибках, с которыми сотрудники сталкиваются при использовании OneDrive в масштабе всей организации, что позволит им быстрее устранять проблемы. Еще одна функция, которую могут использовать ИТ-администраторы, — это исключение синхронизации определенных типов файлов. Сотрудники также будут уведомлены о том, что их ИТ-администратор ограничил синхронизацию определенного типа файлов.

Наконец, пользователи iOS и iPadOS смогут редактировать файлы Office, находясь в автономном режиме в приложении OneDrive. Изменения будут синхронизированы, как только они снова появятся в сети. Эта возможность появится в приложении Office на мобильных устройствах, а также в автономных вариантах Word и PowerPoint.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft распространяет функцию OneDrive Files On-Demand для пользователей Mac

Microsoft распространяет функцию OneDrive Files On-Demand для пользователей Mac

Microsoft анонсировала функцию Known Folder Move для OneDrive

Microsoft анонсировала функцию Known Folder Move для OneDrive

OneDrive будет местом сохранения по умолчанию для документов Office 365

OneDrive будет местом сохранения по умолчанию для документов Office 365

Microsoft начала предоставлять подписчикам Office 365 неограниченное пространство в OneDrive

Microsoft начала предоставлять подписчикам Office 365 неограниченное пространство в OneDrive

Компания Microsoft анонсировала новые функции для OneDrive

Компания Microsoft анонсировала новые функции для OneDrive




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 24
Пользователей: 0
Гостей: 24
Роботы: Yandex Google
+7  
Новостей: 13407
+0  
Комментариев: 39450
+0  
Пользователей: 10062