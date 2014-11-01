OneDrive будет нативно работать на компьютерах Mac с M1 позже в этом году
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 00:02
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Microsoft регулярно обновляет свое облачное хранилище OneDrive для различных платформ, включая Windows, Android, iOS, macOS и другие. Сегодня компания анонсировала ряд улучшений, специально предназначенных для клиента, работающего на оборудовании Apple.
В настоящее время OneDrive использует эмуляцию Rosetta 2 при работе на компьютерах Mac с M1. Однако, начиная с конца этого года, оно сможет работать нативно на этом оборудовании, что приведет к повышению производительности. Кроме того, Microsoft отметила, что в прошлом месяце она уже развернула несколько улучшений производительности OneDrive для macOS и продолжит выпускать аналогичные обновления в ближайшие месяцы.
Организации будут рады узнать, что Known Folder Move (KFM) будет поддерживаться в качестве приватной предварительной версии на macOS в конце этого года, что, по сути, означает, что сотрудники смогут синхронизировать и защищать содержимое из различных папок на своих устройствах без какого-либо снижения продуктивности. ИТ-администраторы смогут настраивать предпочтения для пользователей, которые хотят использовать эту возможность, но у них также есть возможность настраивать ее без публикации. KFM также будет доступна для широкой публики без каких-либо дополнительных затрат. Microsoft подчеркнула, что для KFM требуется последняя версия macOS и Files On-Demand, и, хотя изначально она будет доступна в автономном приложении, вскоре также будет предложена поддержка аналога в App Store.
Кроме того, Finder также перечислит OneDrive в разделе «Местоположения», а опыт Files On-Demand будет обновлен новой иконографией, отображающей состояние различных файлов.
ИТ-администраторы, управляющие устройствами macOS в организации, также будут рады узнать, что OneDrive Sync Admin Reports появится на macOS. Это предоставит администраторам представление об ошибках, с которыми сотрудники сталкиваются при использовании OneDrive в масштабе всей организации, что позволит им быстрее устранять проблемы. Еще одна функция, которую могут использовать ИТ-администраторы, — это исключение синхронизации определенных типов файлов. Сотрудники также будут уведомлены о том, что их ИТ-администратор ограничил синхронизацию определенного типа файлов.
Наконец, пользователи iOS и iPadOS смогут редактировать файлы Office, находясь в автономном режиме в приложении OneDrive. Изменения будут синхронизированы, как только они снова появятся в сети. Эта возможность появится в приложении Office на мобильных устройствах, а также в автономных вариантах Word и PowerPoint.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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