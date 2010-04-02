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Microsoft анонсировала запуск облегченного веб-приложения Visio для коммерческих клиентов Microsoft 365

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 00:28
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Компания Microsoft анонсировала запуск облегченного веб-приложения Visio для коммерческих клиентов Microsoft 365. На сегодняшний день профессиональный инструмент для построения диаграмм доступен только как автономное приложение, но компания планирует начать развертывание облегченной версии приложения в июле.

«Visio уже давно доступен только как автономное приложение для приобретения людьми со специальными потребностями в построении диаграмм. Но это меняется. Мы осознаем растущую потребность в решении для построения диаграмм для более эффективного представления информации, поэтому мы рады объявить, что добавим основные возможности Visio в Microsoft 365 для всех подписчиков коммерческих лицензий», - пояснил Сет Паттон. GM, Microsoft 365 в Microsoft.

Microsoft Visio позволяет пользователям легко создавать профессиональные диаграммы Visio и включает в себя несколько популярных шаблонов диаграмм, таких как диаграммы процессов и базовые блок-схемы. Онлайн-инструмент обеспечивает бесшовную интеграцию с другими продуктами Microsoft 365, включая Microsoft Teams.

Новое веб-приложение Visio будет доступно из Office Online и будет предлагать возможности совместной работы с диаграммами, позволяя бизнес-пользователям создавать, редактировать и делиться диаграммами со своими коллегами. Приложение будет доступно для покупки всем бизнес-пользователям с лицензиями Microsoft 365 Business/Office 365 E1/E3/E5, F3, A1, A3, A5, и вы можете найти полный список здесь.

Microsoft отметила, что только ограниченное число коммерческих клиентов Microsoft 365 получат ранний доступ к этому новому облегченному веб-приложению Visio, и оно еще не доступно в ЕС. Компания планирует постепенно развертывать его для большего числа пользователей.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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