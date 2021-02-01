Телефоны Microsoft Teams получают поддержку Live Captions и другие улучшения
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 01:01
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Microsoft анонсировала множество новых функций, которые появятся в телефонах Teams. Обновление за июнь 2021 года содержит некоторые ключевые улучшения, такие как поддержка Live Captions, замена фона для видеотелефонов и многое другое.
Во-первых, телефоны Microsoft Teams получают возможность добавления или передачи вызовов между устройствами. Эта новая функция предложит пользователям передать текущий вызов Microsoft Teams с одного устройства на другое или добавить второе устройство к тому же вызову.
Еще одно примечательное дополнение - заменяемые фоны, функция, которая уже доступна в Teams для ПК и мобильных устройств. Видеотелефоны Microsoft Teams теперь могут размывать или полностью заменять фон видеозвонка с помощью набора предварительно заданных фонов. Телефоны Microsoft Teams теперь будут поддерживать Live Сaptions для вызовов 1: 1. Однако эта возможность совместима только с английским языком и недоступна для государственных заказчиков.
Microsoft развертывает несколько улучшений для удобства использования, чтобы улучшить контакты и опыт вызовов на телефонах Teams. Экран избранного теперь предоставляет мгновенные возможности для отслеживания статуса частых контактов или быстрого их быстрого вызова. Компания представляет новый экран, чтобы люди знали, если у них нет голосовой почты, и выпадающее меню для поиска нескольких телефонных номеров определенного контакта.
Кроме того, контакты Microsoft Outlook теперь доступны в режиме только для чтения. Это означает, что приложение будет отображать контактные данные (например, номер телефона) в приложении «Люди» в интерфейсе телефона, что упростит пользователям поиск и вызов своих коллег.
Ещё телефоны Microsoft Teams получают поддержку DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency) на экране предварительного вызова.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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