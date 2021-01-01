Microsoft Teams получает возможность создания задач Planner и To Do из чатов или сообщений канала
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:21
- Просмотров: 91
Приложение Microsoft Teams получило новое обновление, которое позволяет пользователям создавать задачи из чатов или сообщений канала. Эта функция была анонсирована еще в сентябре 2020 года, и теперь она общедоступна в настольном приложении Microsoft Teams.
Новый опыт управления задачами был замечен вчера Microsoft MVP Адамом Делтингером в настольной версии Teams. До этого обновления пользователям приходилось вручную копировать и вставлять сообщение, чтобы создать задачу Microsoft To Do или Planner. Эта новая функция была разработана, чтобы позволить пользователям определять задачи, которые возникают естественным образом в разговорах, и быстро решать задачи непосредственно из любого разговора в чате/канале в Teams.
Чтобы опробовать эту функцию, наведите указатель мыши на любое сообщение в чате и нажмите кнопку «…» в контекстном меню. Затем выберите «другие действия», нажмите «Создать задачу», и на экране появится диалоговое окно. Наконец, установите срок выполнения, приоритет, назначение или добавьте примечания и нажмите кнопку «Добавить задачу».
После выполнения шагов задача будет создана, и она будет доступна в приложении Tasks в Teams и в списке «Задачи» Microsoft To Do. Важно отметить, что пользователи смогут добавлять свои индивидуальные задачи в «Мои задачи», а совместные задачи - в любой общий план. Оба типа задач будут включать обратную ссылку на исходное сообщение чата или канала для предоставления контекста.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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