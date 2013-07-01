Приложение Microsoft Accessory Center доступно для загрузки из Microsoft Store
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:59
- Просмотров: 110
Еще в апреле сообщалось о том, что Microsoft выпустит Microsoft Accessory Center, новое универсальное приложение для настройки параметров аксессуаров Microsoft, чтобы получить от них максимальную отдачу. Это приложение теперь доступно для загрузки из Microsoft Store.
Вы можете скачать приложение Microsoft Accessory Center здесь.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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