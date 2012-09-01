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Транскрипция в реальном времени с атрибуцией говорящего будет доступна для большего числа клиентов Microsoft Teams

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 18:20
  • Просмотров: 110

В марте приложение Microsoft Teams получило транскрипцию в реальном времени с атрибуцией говорящего для запланированных собраний. Поддержка транскрипции в реальном времени на базе искусственного интеллекта в настоящее время доступна для некоторых корпоративных подписчиков, но в этом месяце эта возможность будет расширена до большего числа клиентов.

Транскрипция в реальном времени с атрибуцией говорящего идентифицирует каждого говорящего и обеспечивает транскрипцию разговора в режиме реального времени во время собрания Teams. На данный момент транскрипция в реальном времени в Microsoft Teams доступна только для корпоративных клиентов с лицензиями на Microsoft 365 E3/E5, Business Standard, and Business Premium.

Недавно компания добавила новое обновление к своей дорожной карте Microsoft 365, чтобы указать, что она сделает услугу транскрипции доступной для дополнительных редакций, чтобы сделать контент собраний более доступным для людей, испытывающих проблемы со слухом. Эта функция в настоящее время разрабатывается и будет развернута в Teams для ПК во всем мире в конце этого месяца.

С этим обновлением транскрипция в реальном времени с атрибуцией говорящего будет поддерживаться в приложении на английском языке (США) для запланированных собраний Microsoft Teams для следующих лицензий:

• Office 365 E1;
• Office 365 A1;
• Office 365/Microsoft 365 A3;
• Office 365/Microsoft 365 A5;
• Microsoft 365 F1;
• Office 365/Microsoft 365 F3;
• Microsoft 365 Business Basic SKUs;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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