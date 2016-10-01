Пользователи Teams Public Preview теперь могут тестировать функцию разбиения по страницам для Large Gallery
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:33
- Просмотров: 69
В конце прошлого года Microsoft представила программу Teams Public Preview, чтобы позволить компаниям тестировать функции до того, как они станут общедоступными. С тех пор компания тестировала несколько обновлений, включая изменения пользовательского интерфейса, через программу. Теперь компания начала тестировать функцию разбиения по страницам для Large Gallery. Компания подробно описала изменение в посте Tech Community.
Microsoft в начале прошлого года представила представление Large Gallery, предлагая сетку 7x7 для видеозвонков. Однако собрания с большим количеством участников будут означать, что не всех участников можно будет просматривать одновременно. Конечно, хотя варианты использования таких собраний могут быть удаленными, компания добавляет возможность создания дополнительной страницы с видеопотоками для собраний с более чем 49 участниками. Эта функция позволит просматривать до 98 участников на двух страницах в сетке 7x7.
Эта функция развертывается для всех пользователей, которые зарегистрированы в программе Public Preview, и для ее включения не требуется никаких действий со стороны пользователя. После включения новые элементы управления навигацией для переключения между этими страницами появляются в нижней части представления галереи, позволяя пользователям выбирать между страницами, которые они хотели бы просмотреть.
Функция разбиения по страницам для Large Gallery в настоящее время доступна для пользователей Windows и macOS, но неизвестно, будет ли она доступна для других платформ после того, как выйдет из статуса предварительной версии. Ожидается, что в этом месяце Microsoft представит Large Gallery для iOS и Android, что позволит пользователям просматривать больше участников на меньшем экране.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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