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На этой неделе Microsoft проведёт виртуальное мероприятие под названием «Будущее гибридной работы»

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 16:04
  • Просмотров: 117

Ранее в этом году появились сообщения о том, что Microsoft планирует провести специальные виртуальные мероприятия, чтобы больше рассказать о своих различных бизнес-подразделениях. Хотя компания обычно объединяет множество объявлений во время крупных конференций, таких как Build и Ignite, эти мероприятия были более конкретными и были нацелены на предоставление детальной информации о предложениях компании.

На прошлой неделе Microsoft рассказала про Xbox - в преддверии своих анонсов на E3, - которые можно было бы рассматривать как мероприятие, связанное с игровой платформой. На следующей неделе планируется большое мероприятие, посвященное Windows, на котором Microsoft продемонстрирует «следующее поколение Windows», и есть предположения, что компания представит Windows 11. Промежуток между ними заполнит мероприятие под названием «Будущее гибридной работы», которое компания проведет 17 июня.



«Гибридное рабочее место» — это модное словосочетание, которое Microsoft использует для обозначения изменений в рабочих процессах во всем мире после пандемии, которая вынудила сотрудников работать удаленно. Хотя на странице мероприятия есть изображение пользователей, участвующих в вызове Teams в режиме «Вместе», оно не предоставляет много информации. Интересно, что скриншот на странице мероприятия похож на скриншот, который использовался в недавнем концептуальном видео о том, как, по мнению компании, будут выглядеть конференц-залы в будущем.

Было бы неудивительно увидеть объявления о функциях для таких предложений, как Teams и OneDrive, которые улучшают совместную работу и продуктивность в наборе приложений Microsoft 365. Компания также может анонсировать несколько улучшений для Outlook. Остается только гадать, что еще будет включено и будут ли какие-либо сюрпризы. Мероприятие планируется провести в 6 AM PT/9 AM ET, и его можно будет посмотреть здесь.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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