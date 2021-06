Веб-версии OneDrive и Microsoft Lists получат поддержку PWA

Microsoft планирует превратить свою облачную службу хранения OneDrive в Progressive Web App (PWA). Действительно, компания недавно объявила в сообщении Центра администрирования Microsoft 365, что OneDrive for Business будет доступна как прогрессивное веб-приложение для Windows и macOS через веб-браузеры в июле 2021 года.Этот релиз позволит любому пользователю OneDrive for Business установить веб-приложение, просто нажав иконку «+» справа от адресной строки. «Пользователи в вашей организации смогут установить на свои компьютеры прогрессивное веб-приложение OneDrive (PWA) из Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox или другого браузера, поддерживающего прогрессивные веб-приложения (за исключением Safari). Они смогут закрепить и запустить приложение с домашнего экрана или панели задач своего компьютера и выполнять те же действия, к которым они привыкли при работе в веб-версии OneDrive», - пояснили в компании.Помимо OneDrive for Business, приложение Microsoft Lists также станет PWA. Это обновление позволит пользователям устанавливать Microsoft Lists в качестве настольного приложения из Microsoft Edge, Google Chrome или других браузеров на основе Chromium, которые изначально поддерживают PWA. Согласно дорожной карте Microsoft 365, приложение Lists на основе PWA начнет развертываться для клиентов Targeted release в начале июля.Узнать другие подробности можно здесь