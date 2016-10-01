Новые аксессуары Microsoft теперь доступны
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 00:27
- Просмотров: 32
Ранее Microsoft анонсировала новую веб-камеру, проводную гарнитуру, беспроводную гарнитуру и динамик USB-C. Эти аксессуары призваны помочь людям общаться естественным образом и включают такие функции, как специальные команды Microsoft Teams и кнопки отключения звука. Microsoft демонстрирует новое оборудование в видеоролике Microsoft Mechanics и подчеркивает, что аксессуары доступны c 15 июня.
Видео подробно разбирает устройства. Например, Бранден Пауэлл из Microsoft объясняет, как новые аксессуары Modern используют язык дизайна, похожий на язык Surface Headphones. Пауэлл также демонстрирует мелкие детали, такие как вогнутая кнопка отключения звука и выпуклая кнопка Teams.
Microsoft сделала упор на практичность и простоту использования новых аксессуаров. Аппаратное обеспечение с кнопкой отключения звука поддерживает функциональность push-to-talk так что вы можете отключить звук, но при этом легко подключитесь, чтобы сделать быстрый комментарий во время звонка или собрания.
Поскольку устройства сертифицированы для Teams, они лучше работают с собраниями и звонками. Кнопка отключения звука на каждом устройстве работает путем отключения аппаратного обеспечения микрофона и отключения звука через приложение Teams. В результате вы не услышите эха при отключении и включении микрофона.
Пауэлл также отвечает на некоторые часто задаваемые вопросы в видео, например, почему новая беспроводная гарнитура имеет донгл.
Для управления всеми новыми аксессуарами вы можете использовать недавно выпущенное приложение Microsoft Accessory Center.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
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