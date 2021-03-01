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Функция пузырьков чата может появиться в Microsoft Teams в этом месяце

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 02:23
  • Просмотров: 22

Microsoft впервые анонсировала функцию пузырьков чата для Microsoft Teams еще в июле 2020 года. Теперь кажется, что эта функция может быть развернута уже в этом месяце. Пузырьки чата упрощают просмотр сообщений во время собрания, отображая их в пузырях над видеопотоками.

«Чаты, отправленные во время собрания Teams, будут отображаться на экранах всех участников собрания, делая чат более важным элементом беседы», - гласит описание функции из дорожной карты Microsoft 365.

В дорожной карте эта функция значится как «В разработке» и отмечается, что она может быть выпущена в этом месяце, хотя даты в дорожной карте всегда могут быть изменены.

Сейчас, когда вы находитесь на собрании, вам приходится открывать панель чата сбоку от собрания. Пузырьки чата предоставят возможность отображения сообщений в рамках собраний, что позволит сэкономить место для видеопотоков.

Функцию пузырьков чата можно будет отключить, если вы предпочитаете использовать панель чата сбоку от собраний.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
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