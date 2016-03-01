Новое расширение Edge предложит еще один способ доступа к Outlook в Интернете
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:35
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Microsoft планирует выпустить новое расширение браузера для Edge, которое позволит пользователям быстро получать доступ к веб-приложению Outlook через всплывающее меню. Microsoft обновила дорожную карту Microsoft 365, чтобы указать, что расширение Outlook будет выпущено в июле, как было обнаружено немецким веб-сайтом Dr. Windows.
Расширение для браузера будет доступно для загрузки из магазина надстроек Edge, и оно добавит иконку на панель инструментов Microsoft Edge, которая обеспечит прямой доступ к календарю, электронной почте и многому другому. «Расширение Microsoft Outlook для браузера предоставляет вам возможности почты, календаря, контактов и задач с помощью иконки в Microsoft Edge. Получите быстрый доступ к своей рабочей учетной записи Outlook или учетной записи Outlook.com или Hotmail, не переключаясь на другую вкладку или приложение», - поясняет компания в дорожной карте Microsoft 365.
Расширения не являются чем-то новым, и надстройка Microsoft Office уже пользуется аналогичной интеграцией как в Edge, так и в Chrome. Она позволяет пользователям быстро просматривать, редактировать и создавать важные документы, щелкая иконку Office в своем браузере.
Новое расширение Outlook сначала появится в магазине надстроек Edge, но компания также планирует выпустить его в Chrome Store. Однако пока не сообщается, когда оно будет доступно пользователям Chrome.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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