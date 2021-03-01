Приложение Microsoft Teams получило поддержку лазерной указки и рукописного ввода для презентаций PowerPoint Live
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:42
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В прошлом месяце Microsoft объявила, что новый инструмент аннотаций виртуальной лазерной указкой появится в презентациях PowerPoint Live в Teams. Пользователь под ником «Селена Каамано» вчера заметила, что поддержка аннотаций теперь развертывается в настольной версии Teams.
Приложение теперь позволяет докладчикам использовать виртуальную лазерную указку, чтобы выделять или комментировать определенные части слайда во время презентаций PowerPoint Live. Эти инструменты помогают докладчикам выделять важные моменты или взаимодействовать со своей аудиторией, привлекая их внимание к конкретным разделам слайдов PowerPoint.
Новая панель инструментов аннотаций в настоящее время поставляется с четырьмя важными инструментами, включая лазерную указку, перо, маркер и ластик.
• Лазерная указка — Инструмент лазерной указки позволяет докладчикам указывать на содержание слайдов и рисовать на них. Однако эти аннотации исчезают после отпускания кнопки мыши;
• Перо — Инструмент пера позволяет рисовать на определенном слайде презентации. Пользователи также могут настроить его, выбрав толщину и цвет пера из цветовой палитры;
• Маркер — Инструмент выделения используется для выделения определенного содержимого на слайде;
• Ластик — Инструмент ластика можно использовать для удаления рукописного ввода на слайде;
Важно отметить, что панель инструментов аннотаций будет доступна только для активных докладчиков на собрании Teams, что может помочь избежать потенциальных сбоев. Более того, участникам необходимо присоединиться к собранию с помощью настольного клиента Microsoft Teams, чтобы увидеть аннотации, сделанные докладчиком. Эти изменения не будут сохранены в файле PowerPoint.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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