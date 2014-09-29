Сатья Наделла стал председателем совета директоров Micropsoft
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:22
- Просмотров: 116
Сатья Наделла сменил Стива Балмера на посту генерального директора Microsoft еще в 2014 году, и с тех пор цена акций компании взлетела с примерно $38 в феврале 2014 года - когда этот переход произошел - до $257 прямо сейчас. Теперь Microsoft объявила, что Наделла возьмет на себя новую должность в дополнение к своей нынешней - он станет председателем совета директоров компании.
Правление единогласно избрало Наделлу на эту должность. Наделла заменит Джона У. Томпсона, который вернется к должности независимого директора совета директоров, которую он занимал с 2012 по 2014 год. Томпсон сохранит значительную степень автономии в совете директоров, поскольку он будет представлять независимый совет директоров, инициируя собрания с ними, определяя повестку дня исполнительных заседаний, и даже принимая на себя инициативу по оценке работы генерального директора.
Между тем, Наделла будет определять повестку дня совета директоров, и Microsoft говорит, что он будет «использовать свое глубокое понимание бизнеса, чтобы повысить правильные стратегические возможности и определить ключевые риски и подходы к смягчению последствий для рассмотрения советом директоров».
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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